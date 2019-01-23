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''Учитель переживает не за свое здоровье, а потому, что накричал на ребенка'' – глава профсоюзов Киева

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Председатель Киевской городской организации Профсоюза работников образования и науки Украины Александр Яцунь, который посетил учителя физкультуры киевского лицея №157 рассказал, что тот находится в сложном состоянии; ему сделали операцию после разрыва легкого, сотрясение мозга, частичная потеря зрения и многочисленные гематомы.

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