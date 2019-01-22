Медреформа продолжается: представитель МОЗ рассказал, кто получит бесплатное УЗИ и анализ крови

Представитель Минздрава Александр Ябчанка отметил, что 54 услуги, среди которых 12 дополнительных анализов, кроме анализов, которые украинцы получают в рамках программы "Врач в каждую семью", 6 видов УЗИ, 5 видов рентгена, 4 вида биопсии под контролем УЗИ, ЭКГ и 2 тесты на выявление болезней сердечно-сосудистой системы включены в программу "Бесплатной диагностики".

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