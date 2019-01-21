Трагедия на Тернопольщине: от угарного дыма погиб младенец

Пресс-офицер Управления по связям со СМИ ГСЧС в Тернопольской области Андрей Брик доложил, что во время пожара, в результате отравления продуктами горания в селе Раславка Кременецкого района Тернопольской области, погиб ребенок 2017 года рождения. Бойцам ДСНС удалось ликвидировать огонь, однако было уже слишком поздно. Причина трагедии – неправильная эксплуатация печного отопления.

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