Донорский контроль: в Минздраве рассказали, существет ли в Украине ''черный рынок'' крови

Начальник отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья МОЗ Украины отметила, что все реагенты, расходные материалы, количество забранной крови и количество выданных компонентов крови позволяет утверждать, что "черного рынка" крови в Украине нет.

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