Донорский контроль: в Минздраве рассказали, существет ли в Украине ''черный рынок'' крови

Донорский контроль: в Минздраве рассказали, существет ли в Украине ''черный рынок'' крови79Читать материал на украинском
Начальник отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья МОЗ Украины отметила, что все реагенты, расходные материалы, количество забранной крови и количество выданных компонентов крови позволяет утверждать, что "черного рынка" крови в Украине нет.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.