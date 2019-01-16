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Донорский контроль: в Минздраве рассказали, существет ли в Украине ''черный рынок'' крови

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Начальник отдела безопасности крови и донорства Центра общественного здоровья МОЗ Украины отметила, что все реагенты, расходные материалы, количество забранной крови и количество выданных компонентов крови позволяет утверждать, что "черного рынка" крови в Украине нет.

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