''Они абсолютно такие же'' – адвокат украинских моряков не верит в объективность рассмотрения аппеляции

Адвокат Николай Полозов заявил, что не верит в объективность рассмотрения апелляционных жалоб в Московском горсуде, но это минимальная процедура, для того, чтобы дальше подать индивидуальные жалобы по каждому моряку в Европейский суд по правам человека.

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