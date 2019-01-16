''Они абсолютно такие же'' – адвокат украинских моряков не верит в объективность рассмотрения аппеляции

''Они абсолютно такие же'' – адвокат украинских моряков не верит в объективность рассмотрения аппеляции95Читать материал на украинском
Адвокат Николай Полозов заявил, что не верит в объективность рассмотрения апелляционных жалоб в Московском горсуде, но это минимальная процедура, для того, чтобы дальше подать индивидуальные жалобы по каждому моряку в Европейский суд по правам человека.
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