Бабушка на зарплате: юрист пояснил, как воспользоваться муниципальной помощью и оставить ее в семье

Юрист Георгий Сандул отметил, что программа "Муниципальная няня", которая выделяется семьям с детьми, чтобы частично компенсировать расходы по уходу за ребенком, не ставит никаких ограничений относительно лиц, которые могут быть наняты на эту работу. Поэтому, эту компенсацию могут предоставлять для оплаты труда даже для самых близких родственников.

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