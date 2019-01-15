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''Признав украинцев военнопленными, Россия может их удерживать до конца войны'' – эксперт

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что в случае выполнения Женевской конвенции, в части содержания военнопленных, откроет возможности не только к обмену пленниками, но и даст Москве возможность удерживать украинцев до конца войны, которая закончится или с возвращением Крыма в Украину, или с признанием аннексированного полуострова в составе России.

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