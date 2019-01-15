''Через несколько месяцев ребята будут калеками'' – отец моряка рассказал об условиях содержания украинцев в плену

Отец Василия Сороки, украинского моряка, находящегося в плену в России Виктор Сорока отметил, что родители пленных моряков не довольны работой украинских политиков. По его словам, очень много людей делают вид, что хотят освободить пленных, однако результата нет.

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