МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

''Политическая судьба Терезы Мэй висит на волоске'' – эксперт

355Читать материал на украинском

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что из-за вопроса по Berexit`у ситуация в британском парламенте является патовой. Нет ни времени, ни возможности решить один из ключевых вопросов – выхода Британии из ЕС или проведения повторного референдума чтобы остаться в Евросоюзе.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Ирина Верещук

Новости

Все новости