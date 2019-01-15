''Политическая судьба Терезы Мэй висит на волоске'' – эксперт

Эксперт по международным вопросам Ирина Верещук отметила, что из-за вопроса по Berexit`у ситуация в британском парламенте является патовой. Нет ни времени, ни возможности решить один из ключевых вопросов – выхода Британии из ЕС или проведения повторного референдума чтобы остаться в Евросоюзе.

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