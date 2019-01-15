15 января: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

В Украине во вторник, 15 января, ожидаются метели, шквалы и снеголавинная опасность. Днем в Приазовье и в Крыму пройдет умеренный мокрый снег с дождем, в большинстве центральных, северных, Одесской и Николаевской областях без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с, ночью и утром шквальные порывы ветра 15-20 м/с, местами метели.

Гривня стабилизировалась и начала рост.

Геомагнитные возмущения — на уровне слабых показателей.

Обзор международных новостей.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся