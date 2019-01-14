2 тыс. заболевших в Чернигове: городские власти объявили карантин и закрыли школы

2 тыс. заболевших в Чернигове: городские власти объявили карантин и закрыли школы137Читать материал на украинском
Начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Повар отметил, что пока неизвестно, сколько продлится ограничения; на четверг-пятницу запланирован сбор "противогриппозного штаба", на котором будут анализировать актуальную информацию и принимать решение о продлении или прекращении карантина.
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