МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета на Android Участвовать
Приз
Регистрация
МедОбозГлавная

2 тыс. заболевших в Чернигове: городские власти объявили карантин и закрыли школы

137Читать материал на украинском

Начальник управления здравоохранения Черниговского городского совета Владислав Повар отметил, что пока неизвестно, сколько продлится ограничения; на четверг-пятницу запланирован сбор "противогриппозного штаба", на котором будут анализировать актуальную информацию и принимать решение о продлении или прекращении карантина.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.

Темы
Студия OBOZREVATELЭфиры Oboz TVПрямая трансляция
Персона
Владислав Кухар

Новости

Все новости