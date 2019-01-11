Запорожская область в снежном плену – спасатели оказали помощь более полтысячи людей

Начальник сектора связей со СМИ и работы с общественностью ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области Юлия Барышева рассказала, что в течение последней недели спасатели области освободили из снежного плена 316 единиц техники, среди которых 8 карет скорой помощи, 673 людям была оказана своевременная помощь, из-за чего никто не получил травм и переохлаждения.

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