Новые ''правила секса'' в Украине: криминолог напомнила, что одного заявления от ''потерпевшего'' недостаточно

Юрист-криминолог Анна Маляр отметила, что присоединение Украины к Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбу с этими явлениями, не делает секс как таковой - преступлением. Однако, избавляется от некоторых атавизмов в определении некоторых категорий преступлений.

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