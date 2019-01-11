''Для Трампа все закончится плохо: его действия не понимают уже и республиканцы'' – эксперт

''Для Трампа все закончится плохо: его действия не понимают уже и республиканцы'' – эксперт393Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Максим Яли считает, что импичмент Дональда Трампа, который очень вероятен в 2019 году, после дачи показаний Конгрессу его адвокатом Майклом Коэном, не ухудшат отношения Вашингтона с Киевом из-за того, что Украина никогда не была приоритетом для действующего президента США.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.