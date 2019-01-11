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''Шансы на переизбрание Трампа мизерные'' – эксперт объяснил, зачем президенту США чрезвычайное положение

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Эксперт по международным вопросам Максим Яли считает, что строительство Стены на границе с Мексикой является ключевым для Дональда Трампа из-за того, что это было его главной предвыборным обещанием; он готов установить антирекорд по блокированию работы американского правительства, чтобы сломить сопротивление демократов в Конгрессе.

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