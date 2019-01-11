''Шансы на переизбрание Трампа мизерные'' – эксперт объяснил, зачем президенту США чрезвычайное положение

''Шансы на переизбрание Трампа мизерные'' – эксперт объяснил, зачем президенту США чрезвычайное положение394Читать материал на украинском
Эксперт по международным вопросам Максим Яли считает, что строительство Стены на границе с Мексикой является ключевым для Дональда Трампа из-за того, что это было его главной предвыборным обещанием; он готов установить антирекорд по блокированию работы американского правительства, чтобы сломить сопротивление демократов в Конгрессе.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.