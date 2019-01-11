11 января: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

В Киеве сильные морозы продержатся до 12 января, однако сухая погода сменится значительными осадками. Также ожидается усиление ветра. 11 января прогнозируется -10... -12 ночью и -8... -10 днем. На остальных территориях страны в разных областях ожидается мороз, снегопады, дожди, метели и гололед.

Гривня продолжает сдавать позиции.

Геомагнитные возмущения — на уровне слабых показателей.

Обзор новостей спорта.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!