10 января: Прогноз погоды, курс валют и обзор новостей

В Украине в четверг, 10 января, испортится погода – отдельные регионы засыплет снегом; метели ожидаются ночью в южных и местами в центральных областях. В южной части страны – мокрый снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.

Украинская валюта незначительно уступила позиции ко всем валютам.

Геомагнитные возмущения — на уровне слабых показателей.

В Киеве начали работу пункты обогрева.