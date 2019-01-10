10 января: Прогноз погоды, курс валют и обзор новостей

10 января: Прогноз погоды, курс валют и обзор новостей133Читать материал на украинском
В Украине в четверг, 10 января, испортится погода – отдельные регионы засыплет снегом; метели ожидаются ночью в южных и местами в центральных областях. В южной части страны – мокрый снег с переходом в дождь, местами значительные осадки, налипание мокрого снега, гололед, порывы ветра 15-20 м/с.
Украинская валюта незначительно уступила позиции ко всем валютам.
Геомагнитные возмущения — на уровне слабых показателей.
В Киеве начали работу пункты обогрева.
Читайте все новости по теме "Студия OBOZREVATEL" на OBOZREVATEL.