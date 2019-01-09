''При введении биометрических виз для россиян на границе проблем не будет'' – пресс-секретарь Госпогранслужбы

''При введении биометрических виз для россиян на границе проблем не будет'' – пресс-секретарь Госпогранслужбы44Читать материал на украинском
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян пояснил, что украинские пограничники уже работают с биометрическими визами, которые предоставляются гражданам 70 стран. По его словам сложность может возникнуть не при проверке, а при регистрации и проверке информации при выдаче виз гражданам РФ.
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