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STD_OBOZ_190108_4---#3_Channel 3---2019_01_08---10_48_11---H264 8 bit---607.mp4
08 января 2019, 11:10
34
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STD_OBOZ_190108_4---#3_Channel 3---2019_01_08---10_48_11---H264 8 bit---607.mp4
34
''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности
67
''Тем, кто не сдал ВНО по математике, нельзя поступать в университеты'' – чиновник образования
209
По поддельним документам: Тука рассказал, чей уголь перевозил затонувший в Черном море корабль
808
ДТП на заснеженной дороге – Епифаний призвал к объединению – В Украине началась регистрация на пробное ВНО – новости на ObozTV
76
Новости
11:10
STD_OBOZ_190108_4---#3_Channel 3---2019_01_08---10_48_11---H264 8 bit---607.mp4
34
11:00
''За пять лет все меняется''– чиновник объяснил, почему выпускники вузов не находят работу по специальности
67
10:43
''Тем, кто не сдал ВНО по математике, нельзя поступать в университеты'' – чиновник образования
209
10:17
По поддельним документам: Тука рассказал, чей уголь перевозил затонувший в Черном море корабль
808
10:00
ДТП на заснеженной дороге – Епифаний призвал к объединению – В Украине началась регистрация на пробное ВНО – новости на ObozTV
76
19:24
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