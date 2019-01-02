''Малый бизнес в тоталитарной России более развит, чем в Украине, с ее предпринимательским духом'' – Горбаль

Эксперт по финансовым вопросам Василий Горбаль отметил, что в украинском правительстве работа по поддержке малого и среднего бизнеса находится на низком уровне: в Украине разговор идет об отношениях с крупным бизнесом, что порождает вопросы олигархов. По его мнению, увеличение налоговых поступлений от большего количества налогоплательщиков закрыло бы вопрос олигархов.