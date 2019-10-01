Винник в Россию не переедет: Вячеслав Кириленко

Бывший вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко прокомментировал новость о том, что певца Олега Винника внесли в список сайта Миротворец.

Он заявил, что продюсеры могли сказать певцу, что уже нет войны, и можно принять участие в подобном проекте. Однако, по мнению Кириленко, если украинский певец принимает участие в таком проекте, он не учитывает, что каждый день на фронте умирают украинские военные, и певец делает это, надеясь, что скоро восстановится единый рынок, где, безусловно, будет доминировать российская финансовая составляющая, где, певец, очевидно, планирует зарабатывать деньги на концертах.

Но, по словам, Кириленко, дело стоит намного сложнее, и РФ не собирается делать никаких шагов навстречу Украине в плане прекращения вооруженной агрессии против Украины, и, по его мнению, правильнее было бы назвать проект, в котором принял участие Винник, не "всеммир", а "всем русский мир".

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