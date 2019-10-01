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1 октября • обновлено в 14:40
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INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

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Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самого интересного из того, что постили в Инстаграме политики.

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Также в этом блоке программы можно посмотреть очередной выпуск рубрики Smak OBOZ

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