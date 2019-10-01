INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков62 Читать материал на украинском
Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самого интересного из того, что постили в Инстаграме политики.
Арсен Аваков выставил фотографии с учений саперов ГосЧС
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Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк сфотографировался с обезьянкой
Также в этом блоке программы можно посмотреть очередной выпуск рубрики Smak OBOZ
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