INSTAOBOZ: обзор Инстаграма политиков

Ведущие прямого эфира Студии OBOZREVATEL на ObozTV Марина Клим и Денис Похила сделали обзор самого интересного из того, что постили в Инстаграме политики.

Арсен Аваков выставил фотографии с учений саперов ГосЧС

Ирина Геращенко из фракции "ЕС" выложила фотографию с подписью "Люблю осень"

Чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк сфотографировался с обезьянкой

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