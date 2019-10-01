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1 октября • обновлено в 14:44
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Цена на газ для населения в Украине установлена незаконно: детали проблемы

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Эксперт по энергетическим вопросам Мария Яковлева прокомментировала новости о подорожании газа в Украине.

Она заявила, что цена для нужд населения в Украине установлена незаконно. Это было сделано еще правительством Гройсмана, и Яковлева высказала непонимание, почему новое правительство ничего не делает с незаконными ценами на газ для населения Украины.

Яковлева отметила, что цена на газ в Украине появляеться благодаря соответствующему постановлению Кабмина. В таком случае цена считается госрегулированной. Тогда правительство устанавливает ее на основании законов, которые говорят, что она должна устанавливаться на уровне себестоимости и экономически обоснованной прибыли для компаний, которые обеспечивают поставки газа для населения.

Себестоимость, по ее словам, сегодня составляет около 1700 грн за 1000 кубических метров. Если бы цена была экономически обоснованной и законной, то, по мнению эксперта, она составляла бы не более 4500 тыс. гривень за 1000 кубометров. И вновь правительство ничего не делает для того, чтобы исправить эту ситуацию.

Если монополист НАК "Нафтогаз" начнет поднимать цену, то цена для населения может вырасти, отметила Яковлева. Но рассматривать этот вопрос, по ее словам, было бы правильно с пересмотра госрегулированных цен, установленных еще правительством Гройсмана.

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