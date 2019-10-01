В 2014 году Украина выстояла благодаря ветеранам войны в Афганистане

Ветеран АТО Евгений Дикий прокомментировал празднование Дня ветерана в Украине.

Он отметил, что это День имеет еще советские корни, и понятие ветерана очень менялось с того времени. Это началось еще во времена Брежнева. Именно тогда начался культ ветеранов, который в России, по словам Дикого, сейчас трансформировался в культ победобесия, например.

Все отношения с ветеренамы сейчас, по словам эксперта, к сожалению, базируются на модели, которая сформировалась еще во времена Горбачева на базе отношений с ветеранами войны в Афганистане. При этом, он отметил, что именно опыт афганцев позволил Украине выстоять в 2014 году, без них тогда Украина, по мнению Дикого, уже не существовала бы.

Дикий назвал цифру 370 тыс. украинцев Именно столько по его мнению в Украине сейчас насчитывается ветеранов.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!