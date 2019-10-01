Финансовая реформа не ведет к инфляции: разъяснение финансиста

Финансист Василий Горбаль прокомментировал замену денежных купюр и денежную реформу в Украине.

Он отметил, что никоим образом это не влияет на инфляцию, тем более, Нацбанк предупреждал об этом неоднократно.

Это решение принималось, по словам эксперта, достаточно давно, еще в июне. А обсуждалось оно уже лет 10, отметил Горбаль.

"В чеканке монет фиксировали убыточность этих операций. Мы видели, как в последнее время менялись украинские монеты, они становились все дешевле с точки зрения чеканки. Понятно, что об этих проблемах Нацбанк беспокоился". - заявил финансист.

Кроме того, эксперт порекомендовал вспомнить рекомендацию Нацбанка торговым сетям округлять суммы чеков. Хотя на практике не все торговые сети на это откликнулись.

Соответственно, это и дальше стимулирует к округлению чеков, с одной стороны, как и к полному изъятию неликвидных монет, с другой. Есть возможность проводить эти изменения и через банки, отметил Горбаль. Все коммерческие банки уже уполномочены НБУ в течение трех лет сдавать подобные денежные единицы.

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