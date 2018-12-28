28 декабря: обзор межуднародных новостей и новостей спорта

28 декабря: обзор межуднародных новостей и новостей спорта82Читать материал на украинском
"Шатдаун" в США продлится до 2019 года.
В Нью-Йорке прогремел взрыв на электростанции.
Оккупанты в Крыму отгородились от Украины забором.
В Германии мальчик вызвал полицию за "неправильных" подарки.
Игрок "Барселоны" хочет стать президентом Каталонии.
Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу.
Руслан Ротань возглавил молодежную молодежную сборную.
Олег Блохин будет работать в ФФУ.
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