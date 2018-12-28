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28 декабря: обзор межуднародных новостей и новостей спорта

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"Шатдаун" в США продлится до 2019 года.

В Нью-Йорке прогремел взрыв на электростанции.

Оккупанты в Крыму отгородились от Украины забором.

В Германии мальчик вызвал полицию за "неправильных" подарки.

Игрок "Барселоны" хочет стать президентом Каталонии.

Определился первый полуфиналист Кубка Украины по баскетболу.

Руслан Ротань возглавил молодежную молодежную сборную.

Олег Блохин будет работать в ФФУ.

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