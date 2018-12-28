Неурожай, захват украинского чернозёма и ультиматумы Европы: футуролог описал возможные события 2019 года

Неурожай, захват украинского чернозёма и ультиматумы Европы: футуролог описал возможные события 2019 года415Читать материал на украинском
Футуролог Алексей Толкачев отметил, что перед возможным неурожайным 2019 годом, Украина должна переориентироваться с выращивания зерна на производство продукции из него, даже, несмотря на ультиматумы Европы, подобные на те угрозы, которые звучали из Брюсселя после введения Киевом моратория на экспорт древесины.
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