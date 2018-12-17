17 декабря: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

В Украине с понедельника ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет снежить; температура в западных и южных областях ночью будет 3... 8, днем 0... 5 градусов мороза, на Закарпатье и юге Одесской области области днем 1... 4 градусов тепла. На остальной территории ночью 6... 11 градусов мороза, днем -3... -8.

Украинская валюта укрепилась ко всем валютам.

Геомагнитные возмущения — на уровне слабых показателей.

Слезоточивый газ и водометы: в Брюсселе вспыхнули протесты.

В Грузии требуют отменить результаты выборов президента.

Убийство Хашогги: Саудовская Аравия объявила бойкот США.