17 декабря: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

17 декабря: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют114Читать материал на украинском
В Украине с понедельника ожидается морозная и сухая погода, лишь в западных областях будет снежить; температура в западных и южных областях ночью будет 3... 8, днем 0... 5 градусов мороза, на Закарпатье и юге Одесской области области днем 1... 4 градусов тепла. На остальной территории ночью 6... 11 градусов мороза, днем -3... -8.
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