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''Где взять деньги'' – эксперт указал на проблемы в получении летального оружия от стран НАТО

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Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что военно-техническое сотрудничество со странами НАТО имеет как положительные стороны, в частности, улучшение материально-технического оборудования ВСУ, так и негативные, может воплотиться в упадок украинского военно-промышленного комплекса.

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