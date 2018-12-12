''Где взять деньги'' – эксперт указал на проблемы в получении летального оружия от стран НАТО

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что военно-техническое сотрудничество со странами НАТО имеет как положительные стороны, в частности, улучшение материально-технического оборудования ВСУ, так и негативные, может воплотиться в упадок украинского военно-промышленного комплекса.