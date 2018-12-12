''Где взять деньги'' – эксперт указал на проблемы в получении летального оружия от стран НАТО

''Где взять деньги'' – эксперт указал на проблемы в получении летального оружия от стран НАТО77Читать материал на украинском
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что военно-техническое сотрудничество со странами НАТО имеет как положительные стороны, в частности, улучшение материально-технического оборудования ВСУ, так и негативные, может воплотиться в упадок украинского военно-промышленного комплекса.
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