''Новый год – возможность магазинам избавиться от товара, который не могли продать в течение года'' – эксперт

''Новый год – возможность магазинам избавиться от товара, который не могли продать в течение года'' – эксперт107Читать материал на украинском
Эксперт по экономическим вопросам Евгений Олейников подчеркнул, что среди ожидаемых предновогодних скидок на продукты стоит ожидать удешевления овощей, однако на деликатесы их ожидать не стоит, а на мясные и рыбные продукты цена уже выросла, а также потребитель может столкнуться с проблемой отсутствия желаемого товара в канун праздника.
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