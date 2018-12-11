''Новый год – возможность магазинам избавиться от товара, который не могли продать в течение года'' – эксперт

Эксперт по экономическим вопросам Евгений Олейников подчеркнул, что среди ожидаемых предновогодних скидок на продукты стоит ожидать удешевления овощей, однако на деликатесы их ожидать не стоит, а на мясные и рыбные продукты цена уже выросла, а также потребитель может столкнуться с проблемой отсутствия желаемого товара в канун праздника.