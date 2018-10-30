30 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

В Украине во вторник, 30 октября, ожидается сухая теплая погода. Температура воздуха достигнет +20 градусов. Во вторник везде без осадков, температура воздуха +13…+18 градусов, на юге, юго-востоке и в центре до +20 градусов. В северных районах и на северо-востоке +10…+12 градусов.

Незначительные геомагнитные возмущения.

Гривна укрепляется, но ЕВРО незначительно исправил вчерашнее падение.

Ливни затапливают Италию: есть жертвы, Венеция на 75% ушла под воду.

Ангела Меркель уходит из большой политики.