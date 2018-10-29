29 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

29 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют37Читать материал на украинском
Начало новой рабочей недели будет в Украине теплым, осадков не предвидится, а температура воздуха продолжит повышаться. В западных областях днем 16-20 градусов выше нуля, на севере Украины 15-17 градусов, в центральных, восточных областях и на юге 19-21 градусов.
Незначительные геомагнитные возмущения.
Гривна укрепляется, ощутимо просели - ЕВРО и британский фунт.
Непогода в Италии: объявлен Красной уровень угрозы.
Президентские выборы в Грузии: объявлен второй тур.
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