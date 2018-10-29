29 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

Начало новой рабочей недели будет в Украине теплым, осадков не предвидится, а температура воздуха продолжит повышаться. В западных областях днем ​​16-20 градусов выше нуля, на севере Украины 15-17 градусов, в центральных, восточных областях и на юге 19-21 градусов.

Незначительные геомагнитные возмущения.

Гривна укрепляется, ощутимо просели - ЕВРО и британский фунт.

Непогода в Италии: объявлен Красной уровень угрозы.

Президентские выборы в Грузии: объявлен второй тур.