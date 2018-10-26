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26 октября: Обзор международных новостей и новостей спорта

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Хуг оскандалился заявлением о России на Донбассе: на слова представителя ОБСЕ жестко отреагировали в Раде.

Взрывчатка почте: ФБР заявило о десяти подозрительных посылок.

Ядерная война России с США состоится в Европе - The Guardian.

Президентом Эфиопии впервые стала женщина.

Михайлюк помог "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграть "Денвер".

В баскетбольной Суперлиге Пари-матч - смена лидера.

Историческая победа "Ворскла" впервые победила в еврокубках.

Лига Европы: "Динамо" в меньшинстве обыграл "Ренн".

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