26 октября: Обзор международных новостей и новостей спорта

26 октября: Обзор международных новостей и новостей спорта16Читать материал на украинском
Хуг оскандалился заявлением о России на Донбассе: на слова представителя ОБСЕ жестко отреагировали в Раде.
Взрывчатка почте: ФБР заявило о десяти подозрительных посылок.
Ядерная война России с США состоится в Европе - The Guardian.
Президентом Эфиопии впервые стала женщина.
Михайлюк помог "Лос-Анджелес Лейкерс" обыграть "Денвер".
В баскетбольной Суперлиге Пари-матч - смена лидера.
Историческая победа "Ворскла" впервые победила в еврокубках.
Лига Европы: "Динамо" в меньшинстве обыграл "Ренн".
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