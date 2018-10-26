26 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

В пятницу, 26 октября, в Украине прогнозируется "переходная" погода — от холодного циклона до теплой воздушной массы, а в выходные — потепление: дожди еще будут, но начнут прекращаться, например, в западных областях - без существенных осадков.

В ночь с субботы на воскресенье - переход на "зимнее время".

Греция: Объявлено предупреждение о цунами.

Геомагнитнных возмущений практически не наблюдается.

Пошла вниз: украинская гривня подешевела ко всем основным валютам.

НАБУ обвиняют в политических преследованиях.