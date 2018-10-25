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25 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

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В четверг, 25 октября, в Украине практически на всей территории страны, кроме Киевской, Черниговской и Сумской областей, сохранится дождливая погода. Температура воздуха составит +6... +9 градусов.

Умеренное геомагнитное возмущение.

Гривна опять укрепляется к европейским валютам и немного просела к заокеанским.

"Взрывные подарки" - в США продолжат получать посылки со взрывчатками.

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