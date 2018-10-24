24 октября: Обзор последних новостей, прогноз погоды, курсы валют

Поборы и буллинг в харьковский школе довели до скандала.

В Украину пришла осень - мокро и холодно.

Умеренное геомагнитное возмущение.

Гривна на качелях: вчера вниз, сегодня - вверх.

Европарламент призвал НАТО направить корабли к Азовскому морю.

Путин предложил Трампу встретиться в Париже.

В Германии пожарные устраивали поджоги, чтобы потом их тушить.