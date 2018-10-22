22 октября: Обзор новостей, прогноз погоды, курс валют

22 октября: Обзор новостей, прогноз погоды, курс валют46Читать материал на украинском
По данным Укргидрометцентра, в начале недели ожидаются местами осадки, которые разрастутся впоследствии по всей территории страны. 25 октября в Украине выпадет первый настоящий снег в этом году. В восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом.
Незначительные геомагнитные возмущения.
Гривня продолжает хоть и незначительно, но ослабевать.
Обзор последних новостей.
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