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22 октября: Обзор новостей, прогноз погоды, курс валют

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По данным Укргидрометцентра, в начале недели ожидаются местами осадки, которые разрастутся впоследствии по всей территории страны. 25 октября в Украине выпадет первый настоящий снег в этом году. В восточных областях ожидается дождь с мокрым снегом.

Незначительные геомагнитные возмущения.

Гривня продолжает хоть и незначительно, но ослабевать.

Обзор последних новостей.

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