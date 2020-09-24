ЗСУ показали нове відео з американськими конвертопланами Osprey

Виктория Довгань Видео 14:26, 24.09.2020 Обновлено: 14:26, 24.09.2020
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