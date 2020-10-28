Спецпризначенці ЗСУ потренувалися ловити диверсантів поблизу Криму

Виктория Довгань Видео 10:55, 28.10.2020 Обновлено: 10:55, 28.10.2020
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