США решили ситуацию в Иране в свою пользу: военный эксперт

Руководитель центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

"Если говорить об этом регионе, то там не происходит ничего необычного. Если говорить о последнем обострении между Ираном и США, то оно назревало в течение последних нескольких лет. Давайте вспомним, что Иран пытался захватывать суда, они обстреливали нефтяные месторождения в Саудовской Аравии. И когда Сулеймани с компанией, который кстати был очень талантливым злым гением, начал переходить границы, когда США почувствовали определенную угрозу непосредственно в Ираке, где дислоцируются американские военные, они приняли решение, что надо ударить по Ирану. Но ударить как - не отправляя военный контингент, что не понравилось бы американским избирателям... США решили ликвидировать второе лицо государства", - отметил Мусиенко.

По словам эксперта, в итоге власти США решили эту ситуацию в свою пользу.

"Иранские власти не могли не ответить, поэтому они искали выход, каким образом нанести ответный удар, и не привести им к масштабной войне", - заявил Мусиенко.

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