"СПУСТОШУВАЧІ ДЕРЖБЮДЖЕТУ: ЗЕРНОВІ АФЕРИ І ЗАРПЛАТИ НА ПІВЛЯМА" випуск №9 спецпроекту журналістських розслідувань "Хрест"

Бюджет України щомісяця втрачає через махінації з ПДВ близько 5 млрд грн. Це величезні гроші, які осідають у кишенях і не потрапляють до державної скарбниці.

З Нового року апетити зерноненажер зросли понад вдвічі. У січні бюджет не виконали на 13,8 млрд грн. Майже половину дефіциту можна покрити, якщо навести порядок зі сплатою головного податку...

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