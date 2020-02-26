"СПУСТОШУВАЧІ ДЕРЖБЮДЖЕТУ: ЗЕРНОВІ АФЕРИ І ЗАРПЛАТИ НА ПІВЛЯМА" випуск №9 спецпроекту журналістських розслідувань "Хрест"
Бюджет України щомісяця втрачає через махінації з ПДВ близько 5 млрд грн. Це величезні гроші, які осідають у кишенях і не потрапляють до державної скарбниці.
З Нового року апетити зерноненажер зросли понад вдвічі. У січні бюджет не виконали на 13,8 млрд грн. Майже половину дефіциту можна покрити, якщо навести порядок зі сплатою головного податку...
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