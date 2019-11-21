Великая Китайская стена — разделительная стена длиной почти 9000 км (полная длина — 21,2 тыс. км), построенная в древнем Китае. Крупнейший памятник архитектуры.

На тележке с Великой Китайской Стены Скриншот с видео

На тележке с Великой Китайской Стены Скриншот с видео

На самой высокой точке Великой Китайской стены расположен металлический желоб, по которому может спуститься каждый желающий турист. Это самый быстрый способ спуска с Великой Китайской стены.

На тележке с Великой Китайской Стены Скриншот с видео

На тележке с Великой Китайской Стены Скриншот с видео

Осуществляется спуск на четырехколесной тележке, которая быстро набирает скорость на спусках. Догонять тележку впереди – запрещено и приходится тормозить джойстиком. Спускаясь вниз можно насладится природой Китая.

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