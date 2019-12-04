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6 декабря • обновлено в 09:17
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Кален Чан нереальный спуск

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19-летний паркурист Кален Чан совершил нереальный спуск с горы Тяньмень в Китае.

Свой спуск он начал с места которое называется Врата Небес. На тот момент лестница была оснащена пролетами и перекладинами для выполнения различных трюков.

нереальный спуск

нереальный спуск

скриншот из видео

нереальный спуск

нереальный спуск

скриншот из видео

Особенность этого спуска заключается в том, что угол наклона составляет 45 градусов. А дистанция, которую преодолел спортсмен, сопоставима с размерами трёх футбольных полей (1км).

Видно, что в тот день на лестнице было много туристов, которые мешали проходу спортсмена. Но, несмотря на это, он добрался до финиша.

нереальный спуск

нереальный спуск

скриншот из видео

нереальный спуск

нереальный спуск

скриншот из видео

Этот ролик в последствии на некоторое время стал вирусным в интернете.

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