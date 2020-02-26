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26 февраля • обновлено в 18:21
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Спрос на медицинские маски в Украине: комментарий фармацевта

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Директор аптекарской профессиональной ассоциации Владимир Руденко в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал ажиотажный спрос на медицинские маски в аптеках столицы Украины.

"Ажиотажный спрос создает дефицит. И сегодня действительно в некоторых аптеках можно заметить, что закончились маски. Но ситуация будет улучшаться, и масок будет в достаточном количестве. Поэтому украинцам нужно успокоится. Тем более, что маска не является панацеей при борьбе с вирусными заболеваниями. Это только вспомогательное средство", - заявил фармацевт.

"Никаких очередей в аптеках вы не увидите. Нет такого. Люди стихийно не скупают лекарственные средства. Да и нет необходимости, потому что больных пока нет. Не нужно сеять панику. Не нужно сейчас покупать то, что не нужно", - добавил он.

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Владимир Руденко
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