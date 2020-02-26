День сопротивления Крыма и заявления Суркова: эксперт объяснил их значение

Экс-заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука отвечал на вопросы ведущего программы "Итоги" Вадима Колодийчука.

Он прокомментировал заявления чиновников и президента Зеленского на форуме Age of Crimea 2020.

"Что касается молодежи, то, с моей точки зрения, здесь делается значительно больше, чем для пожилых людей. Зеленский рассказал о договоренности с Эрдоганом об обеспечении жильем. Так этой договоренности уже пять лет. Президент открывал фонд для восстановления Донбасса. Так этому фонду уже 4 года. И сейчас, когда зашла речь о молодежи, так я хотел бы задать вопрос президенту, почему до сих действует коррупционный закон о свободной экономической зоне Крым", - отметил Тука.

Он напомнил, что рядом с президентом стоял Мустафа-ага, и согласно этому закону он не является гражданином Украины.

"Согласно этому закону все крымчане не являются резидентами нашей страны", - добавил Тука.

Он также высказался по поводу Дня сопротивления Крыма российской оккупации и недавних заявлениях Суркова.

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