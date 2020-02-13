Спецтема: коронавирус атакует
Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Анна Нитченко сделали обзор важнейших событий вокруг темы коронавируса.
Количество зараженных растет
Украинцы заявляют о планах эвакуации своих граждан из китайского города Ухань
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