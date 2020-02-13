Спецтема: коронавирус атакует

Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Анна Нитченко сделали обзор важнейших событий вокруг темы коронавируса.

Количество зараженных растет

Украинцы заявляют о планах эвакуации своих граждан из китайского города Ухань

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