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13 февраля • обновлено в 13:14
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Спецтема: коронавирус атакует

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Ведущие прямого эфира ObozTV Денис Похила и Анна Нитченко сделали обзор важнейших событий вокруг темы коронавируса.

Количество зараженных растет

Украинцы заявляют о планах эвакуации своих граждан из китайского города Ухань

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