Спецтема "Изменения в правительстве": Владимир Омелян о причинах

Владимир Омелян, Министр инфрастуктуры Украины (2016-2019рр.) в прямом эфире ObozTV отвечал на вопросы ведущих "Студии OBOZREVATEL".

Он прокомментировал, каких изменений в правительстве следует ожидать украинцам.

"Очевидно, что со стороны Зеленского непродуманным решением было, как брать Гончарука, так и увольнять его сейчас. Очевидно, что это решение не своевременно, ведь, действительно, кредитное соглашение с МВФ под угрозой. Хотя, с другой стороны, особого прогресса в переговорах с МВФ мы не видим", - заявил Омелян.

Он также добавил, что о замене Гончарука начали активно говорить после того, как сняли Богдана.

"Пришел Ермак, который пообещал Зеленскому "теплую ванну" с комфортной жизнью и зарубежными поездками, а сам взял на себя основную работу, и попросил для нее все основные рычаги. Мы видим, что Москва сейчас выращивает двух людей. Это Ермак и это Разумков", - заявил Омелян.

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