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4 марта • обновлено в 16:55
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Спецтема "Изменения в Кабмине": Студия OBOZREVATEL

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Ведущие "Студии OBOZREVATEL" сделали спецвыпуск, посвященный теме изменений в Кабинете министров Украины.

Журналисты сделали обзор высказываний некоторых политиков и реакций в соцсетях на возможные изменения в украинском правительстве.

Они напомнили, что вчера на заседании фракции "Слуга народа" на должность нового премьера согласовали Дениса Шмыгаля.

Сообщается, что президент Зеленский уже прибыл на внеочередное заседание Верховной Рады.

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