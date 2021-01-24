У Маска похвастались рекордом выведения спутников на орбиту Falcon 9

Виктория Довгань Видео 18:32, 24.01.2021 Обновлено: 18:38, 24.01.2021

В воскресенье, 24 января, ракета Falcon 9 американского изобретателя Илона Маска успешно вывела на орбиту Земли 143 спутника. Это стало мировым рекордом.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинская писательница назвала закон о языке "опухшим лимфоузлом", а его защитников – "фашистами"

Климкин: российские элиты начали скрытую игру против Путина

"Дворец Путина" появился на картах Apple. Фото

Появились новые детали жестокого избиения 14-летнего украинца в Париже

Пираты захватили турецкое судно у берегов Африки: есть раненые и убитые