SpaceX вывела в космос сразу 143 спутника

Виктория Довгань Видео 18:28, 24.01.2021 Обновлено: 18:38, 24.01.2021

Компания американского изобретателя Илона Маска SpaceX 24 января вывела в космос 143 спутника. Это стало рекордной партией. Миллиардер отметил, что теперь ими смогут пользоваться небольшие компании.

Комментировать
Видео

Смотрите также

Украинская писательница назвала закон о языке "опухшим лимфоузлом", а его защитников – "фашистами"

Климкин: российские элиты начали скрытую игру против Путина

"Дворец Путина" появился на картах Apple. Фото

Появились новые детали жестокого избиения 14-летнего украинца в Париже

Пираты захватили турецкое судно у берегов Африки: есть раненые и убитые